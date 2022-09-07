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Китай в этом году пережил самый жаркий август за всю историю

CentralAsia (CA) -  Нынешний август в Китае стал самым жарким с момента начала метеорологических наблюдений в этой стране, сообщает Аl Jazeera.

Так, средняя температура по стране в августе составила 22,4 градуса по Цельсию - на 1,2 градуса выше нормы. 267 метеорологических станций зафиксировали различные рекордные показатели высоких температур. В частности, в провинции Сычуань и муниципалитете центрального подчинения Чунцин целыми днями температура значительно превышала 40 градусов.

Кроме того, минувший август оказался одним из самых сухих в КНР за всю историю наблюдений: объем осадков был на 23,1% ниже нормы.

Из-за жары Китай столкнулся с пересыханием водоемов, порчей урожая и случаями отключения электроэнергии. Channel NewsAsia поясняет, что властям некоторых провинций КНР пришлось вводить ограничения на потребление электричества из-за выросшего спроса на него, вызванного усиленным использованием систем для кондиционирования воздуха.

Также на фоне угрозы урожаю из-за жары центральные власти одобрили выделение финансовых средств для помощи фермерам-рисоводам.

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