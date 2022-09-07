В Монголии впервые открылся взаимный открытый фонд «Нация Инвесторов»

CentralAsia (MNG) -

За свою 30-летнюю историю фондовый рынок Монголии предлагал инвесторам только два традиционных инструмента инвестирования: облигации и акции.

В рамках миссии, позволяющей всем монголам идти в ногу с развитием мирового фондового рынка, мы открыли первый взаимный фонд в 2020 году и создали совершенно новый продукт на фондовом рынке.

Опираясь на этот опыт, в этом году мы основали очередной инвестиционный фонд Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн хамтын нээлттэй сан (Investor Nation Mutual Open Fund) или Взаимный открытый фонд «Нация Инвесторов». Фонд был создан по специальной лицензии Комиссии по финансовому регулированию и направлен на инвестирование в наиболее доходные продукты на внутреннем и внешнем рынках. Прибыль передается непосредственно инвесторам.

Паи Взаимного открытого фонда «Нация Инвесторов» или акции предлагают инвесторам множество преимуществ.

Например:

Ликвидность: вы можете отозвать свои инвестиции в фонд в любое время, как и вклад до востребования, и при этом вы можете получить двойную прибыль.

Профессиональная команда: фонд имеет профессиональную инвестиционную команду, поэтому он инвестирует, тщательно анализируя рыночную среду, экономические условия и акционерное общество.

Низкий риск. Фонд состоит из диверсифицированного портфеля акций и инвестиционных продуктов с фиксированным доходом, что сводит риск инвесторов к минимуму.

Защита интересов: фонд защищает интересы своих инвесторов. Фонд представляет миноритарных акционеров, получает места в совете директоров компаний и выступает в качестве голоса инвесторов, влияя на принятие решений компанией.

Налоговые льготы: инвесторы фонда могут пользоваться налоговыми льготами. Если вы платите 10% налога на процентный доход по банковскому депозиту, то с нами вы будете платить только 5% налога на доход фонда.

Владея акциями фонда на сумму 1000 тугриков (0.31 цент) каждая, вы не только получите эти преимущества, но и сможете владеть акциями лучших компаний в мире, а также в Монголии самым простым способом и с наименьшими затратами.

Таким образом, Ard Management Company дает вам возможность стать первым инвестором Взаимного открытого фонда «Нация Инвесторов» в Монголии.

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