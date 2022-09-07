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Задержан человек, дважды выстреливший в полицейский участок сомона Тариат, Монголия
карабин «Мазалат»
карабин «Мазалат»

CentralAsia (MNG) -  

5 сентября в 06:20 в полицию поступил звонок и информация о том, что «человек на мотоцикле дважды выстрелил из охотничьего оружия» в полицейский участок, расположенный на территории сомона Тариат, аймака Архангай.

В ходе расследования, обнаружено, что 38-летний мужчина по имени «Ш» с адресом проживания в сомоне Тариат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил из огнестрельного оружия карбина «Мазалат» и убежал.

Установлено, что данное лицо спрятало огнестрельное оружие недалеко от место происшествия, оно было изъято, а гражданин «Ш» задержан, когда прятался в заброшенном дворе сомона.

Болгарский охотничий карабин «Мазалат» разработан на базе карабина «Мосин-Наган» 1938-1944 гг. Предназначен для селективной охоты на крупную и среднюю дичь. Калибр, мм 7,62х54 R.

Простая и надежная конструкция карабина позволяет легко использовать его при любых погодных условиях в любое время года. Прикрепленная сбоку оптика к стволу позволяет одновременно использовать механические приспособления.

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