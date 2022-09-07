В Казахстане планируют исключить из списка госпраздников День первого президента

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируют исключить День первого президента из категории государственных праздников.

Такое предложение внесли депутаты мажилиса в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры».

«Предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию.

Кроме того, депутатами во исполнение поручения президента на заседании Национального курултая в закон «О праздниках в Республике Казахстан» внесены поправки, определяющие 25 октября национальным праздником (День Республики) и устанавливающие 16 декабря как государственный праздник (День Независимости). Ожидается, что законопроект депутаты рассмотрят последним вопросом повестки дня.

В Казахстане День первого президента отмечается 1 декабря ежегодно с 2012 года. Пятого июня казахстанцы проголосовали на референдуме за лишение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса елбасы.

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