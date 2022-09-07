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В Москве задержали блогера из Таджикистана Комёра Мирзоева
Комёр Мирзоев
Комёр Мирзоев

CentralAsia (TJ) -  Блогер и волонтер Комёр Мирзоев задержан вечером 5 сентября по месту проживания в Москве.

Интернет-портал Pamir Daily News, который пишет о событиях в ГБАО, отмечает, что уроженец Хорога Комёр Мирзоев писал в соцсетях под именем «Комчек Мирзоев».

Комёр Мирзоев писал в соцсетях, в основном, о проблемах жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Во время пандемии его публикация о ситуации в одной из больниц ГБАО вызвала огромный резонанс: десятки людей отправили помощь в медучреждение.

Это второе за последнюю неделю задержание уроженцев ГБАО в Москве. 1 сентября был задержан Мамадбек Атобеков, гражданский активист из Мургабского района. В прошлом месяце сотрудники полиции задержали другого бадахшанского активиста Максуда Гаёсова, последние полгода проживающего в российской столице.

Интернет-портал Pamir Daily News сообщает, что за последние полгода около 20 уроженцев Горного Бадахшана были похищены в Москве и доставлены в Таджикистан. В Душанбе утверждают, что все они вернулись на родину по собственной воле.

После ноябрьских (2021) и майских (2022) событий в ГБАО властями Таджикистана были арестованы десятки гражданских активистов и участников протестных акций в этом регионе. Ситуация в Бадахшане обострилась в ноябре прошлого года после того, как в результате операции силовиков был убит житель Рошткалы Гулбиддин Зиёбеков. Возмущенные люди вышли на митинги, во время разгона которых два человека погибли и 17 человек получили ранения.

В МВД Таджикистана сообщили, что протестующие напали на военнослужащих и что после этого силовые структуры начали антитеррористическую операцию. В результате этой операции было убито около 40 человек и арестовано почти 200 человек.

Международные организации и страны Запада выразили обеспокоенность подавлениями мирных акций и призвали власти Таджикистана уважать основные права и свободы жителей Горно-Бадахшанской автономной области.

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