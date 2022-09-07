Число случаев COVID в мире превысило 606 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 606 млн 251 тыс. 493. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 505 тыс. 750 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 млн 880 тыс. 701 и 1 млн 48 тыс. 186.

Индия - 44 млн 466 тыс. 862 и 528 тыс. 30 (данные за вторник).

Франция - 34 млн 839 тыс. 791 и 155 тыс. 373

Бразилия - 34 млн 477 тыс. 539 и 684 тыс. 425 (данные за вторник)

Германия - 32 млн 344 тыс. 32 и 147 тыс. 981.

Великобритания - 23 млн 738 тыс. 90 и 206 тыс. 319 (данные за вторник)

Италия - 21 млн 969 тыс. 725 и 175 тыс. 952.

Южная Корея - 23 млн 791 тыс. 961 и 27 тыс. 249.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 834,8. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 172, Франции - 2 тыс. 353, Германии - 1 тыс. 754, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 919, Южной Корее - 530. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 180 млн 54 тыс. 767 инъекций вакцин против COVID-19.