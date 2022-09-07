Стартовала конференция «Coal Мongolia-2022»

CentralAsia (MNG) -

«Coal Мongolia-2022», на котором обсуждаются все вопросы угольной отрасли, стартовал сегодня под девизом «Восстановим вместе».

В мире реализуется 1863 угольных проекта с объемом инвестиций 80,8 млрд долларов США. Для нашей страны увеличился вид экспортного угля, обновлена ​​классификация, Монголия начала переговоры по налаживанию долгосрочных стабильных поставок угля на китайский рынок, официально открыта железнодорожная линия Тавантолгой — Гашуунсухайт, и спрос на энергетический уголь растет во всем мире. В этот момент внимание специалистов привлекает международная торгово-инвестиционная конференция угольной отрасли «Coal Мongolia-2022».

Всего в Монголии насчитывается около 24 компаний, работающих в области разведки и добычи, зарегистрированных на крупнейших международных фондовых биржах. 10 из них относятся к угольной промышленности. Например, «Энержи Ресурс» или «Mongolian Mining Corporation» (MMC) котируется на Гонконгской фондовой бирже, а в ноябре 2010 года она привлекла 650 миллионов долларов США на международном рынке капитала и начала свой проект.

Длительный комендантский час и строгий режим инфекционного контроля, вызванные глобальной пандемией Covid-19, полностью сократили экспорт угля. До пандемии наша страна экспортировала 36 млн тонн угля в 2019 году, но этот объем снизился до 31 млн тонн в 2020 году и 15,9 млн тонн в 2021 году. Ожидается, что в этом году экспорт угля превысит 20 млн тонн.

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