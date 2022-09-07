Стартовала конференция «Coal Мongolia-2022»

CentralAsia (MNG) -
«Coal Мongolia-2022», на котором обсуждаются все вопросы угольной отрасли, стартовал сегодня под девизом «Восстановим вместе».
В мире реализуется 1863 угольных проекта с объемом инвестиций 80,8 млрд долларов США. Для нашей страны увеличился вид экспортного угля, обновлена классификация, Монголия начала переговоры по налаживанию долгосрочных стабильных поставок угля на китайский рынок, официально открыта железнодорожная линия Тавантолгой — Гашуунсухайт, и спрос на энергетический уголь растет во всем мире. В этот момент внимание специалистов привлекает международная торгово-инвестиционная конференция угольной отрасли «Coal Мongolia-2022».
Всего в Монголии насчитывается около 24 компаний, работающих в области разведки и добычи, зарегистрированных на крупнейших международных фондовых биржах. 10 из них относятся к угольной промышленности. Например, «Энержи Ресурс» или «Mongolian Mining Corporation» (MMC) котируется на Гонконгской фондовой бирже, а в ноябре 2010 года она привлекла 650 миллионов долларов США на международном рынке капитала и начала свой проект.
Длительный комендантский час и строгий режим инфекционного контроля, вызванные глобальной пандемией Covid-19, полностью сократили экспорт угля. До пандемии наша страна экспортировала 36 млн тонн угля в 2019 году, но этот объем снизился до 31 млн тонн в 2020 году и 15,9 млн тонн в 2021 году. Ожидается, что в этом году экспорт угля превысит 20 млн тонн.