Сердар Бердымухамедов поздравил Лиз Трасс с вступлением в должность премьер-министра Великобритании

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана направил сегодня искренние поздравления Лиз Трасс по случаю её вступления в должность Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

«Уверен, что благодаря совместным усилиям дружественные отношения между Туркменистаном и Соединённым Королевством, основанные на принципах взаимопонимания, равноправия и доверия, будут и далее развиваться во имя светлого будущего обоих народов», – говорится в послании.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала 78-м премьером Великобритании после того, как королева Елизавета II попросила её сегодня сформировать Правительство. Вопреки сложившейся традиции встреча прошла не в Букингемском дворце, а в резиденции монарха в шотландском Балморале.

По результатам выборов в понедельник Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

Лиз Трасс стала третьей женщиной Премьер-министром Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.