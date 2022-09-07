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Актер Джонни Депп проведет онлайн-встречу с узбекистанцами в рамках кинофестиваля
Джонни Деп
Джонни Деп
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CentralAsia (UZ) -  Американский актёр, кинорежиссёр и продюсер Джонни Депп в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля проведет онлайн-встречу с любителями кино из Узбекистана, сообщают местные СМИ.

Джонни Депп, а также популярный американский режиссер Эндрю Левитас представят гостям и участникам предстоящего кинофестиваля их совместную работу – фильм под названием «Минамата».

В картине Джонни Депп, который также является ее продюсером, играет американского фотографа, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей Минаматы (Япония).

После просмотра фильма состоится онлайн-обсуждение картины вместе со звездным тандемом.

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона. Среди них «Эдвард Руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Эд Вуд», а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

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