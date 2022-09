ISW: Украинские войска продолжают контратаки в Харьковской области и отбили несколько населенных пунктов (карта)

// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 6 на 7 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские силы предприняли контратаки на юге Харьковской области и отбили несколько населенных пунктов. Переброска российских сил из этого района для защиты от украинского контрнаступления в Херсоне, вероятно, способствовала этим контратакам.

Выводы института:

Украинские силы продолжают операцию по перехвату на оперативном уровне и наносят удары по российским логистическим узлам, транспортным средствам, скоплениям живой силы и техники, а также контрольным пунктам на территории Херсонской области.

Российские и украинские источники обсуждали кинетическую активность к северо-западу от города Херсон и в западной части Херсонской области вдоль реки Ингулец.

Российские войска постепенно продвигаются к югу от Бахмута и продолжают наземные атаки к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.