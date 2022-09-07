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Касым-Жомарт Токаев поздравил Лиз Трасс с вступлением в должность премьер-министра Великобритании

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы Правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.

«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам», – говорится в телеграмме президента.

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