В Казахстане предложили не считать День первого президента госпраздником

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана предложили исключить День первого президента из категории государственных праздников. Об этом передает издание Vlast.kz со ссылкой на заключение комитета по социально-культурному развитию, подписанному председателем Джамилей Нурманбетовой.

Такое предложение внесено в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры». Его рассмотрят в среду, 7 сентября, на пленарном заседании.

«Предлагается определить празднование Дня первого президента — 1 декабря — по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», — говорится в сообщении.

День первого президента Казахстана отмечается 1 декабря и является выходным. Праздник был учрежден в честь главы государства Нурсултана Назарбаева. Закон о присвоении этому празднику статуса государственного был подписан 14 декабря 2011 года.

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