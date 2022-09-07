Путин назвал главные приобретения «военной операции» в Украине

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Россия ничего не потеряла и ничего не потеряет от проведения «военной операции» в Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Главным приобретением Путин считает укрепление суверенитета России.

«Все ненужное вредное, что мешает идти вперед будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все шаги будут направлены на укрепление суверенитета», - отметил он.

Путин признал, что сейчас происходит «определенная поляризация и в мире, и внутри страны». «Но я считаю, что это пойдет только на пользу», - убежден российский президент.

Также он в очередной раз заверил, что Россия «ничего не начала» с точки зрения военных действий, а пытается их закончить. «Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг — и мы исполним его до конца», - утверждает Путин.