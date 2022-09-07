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В Каракалпакстане на озеро Сарыкамыш прилетела стая фламинго (фото)

CentralAsia (UZ) -  В районе озера Сарыкамыш Национального природного парка «Южный Устюрт», находящегося в ведении Госкомэкологии Узбекистана, обнаружена стая фламинго.

Редкие птицы были обнаружены в ходе мониторинговых мероприятий, проводимых Госкомэкологией, сообщили в ведомстве.

Фламинго включены в Красную книгу Республики Узбекистан, а также в Приложение II Боннской конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Охота на фламинго строго запрещена, птица находится под охраной государственного заказника «Судочье-Акпетки», отметили в пресс-службе Комитета экологии Республики Каракалпакстан.

Система озер Судочье в Приаралье является местом гнездования тысяч розовых фламинго.

Расположенная на западно-азиатском миграционном пути многих видов перелетных птиц, эта система озер в дельте Амударьи за последнее десятилетие превратилась в место гнездования тысяч фламинго.

В 2014 году орнитологи обнаружили на острове в восточной части озера колонию из 7000 розовых фламинго и около 3000 гнезд. Это крупнейшая колония в Узбекистане, составляющая 1,4% от мировой популяции фламинго.

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