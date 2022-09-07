В России за сутки выявили 47,9 тыс. заболевших коронавирусом

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 47 958 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 857 571.

Днем ранее число выявленных случаев составило 38 500.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8400), в Петербурге (3172) и Московской области (1497). Меньше всего — в Магаданской области (4 случая), в Немецком округе (12 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4086. За этот же период 52 611 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 876 316.

За сутки умерли 94 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 976 человек.