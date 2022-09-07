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Дарига и Нурсултан Назарбаевы смогут принять участие в досрочных выборах президента Казахстана, - ЦИК
Нурсултан Назарбаев и Дарига Назарбаева
Нурсултан Назарбаев и Дарига Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов ответил на вопрос о том, сможет ли старшая дочь первого президента Нурсултана Назарбаева – Дарига Назарбаева – принять участие в предстоящих досрочных президентских выборах.

В кулуарах мажилиса журналисты обратились с вопросом о том, сможет ли экс-спикер сената Дарига Назарбаева принять участие в президентских выборах.

«Конечно, она может. Нурсултан Назарбаев также может. Любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, может выдвинуть свою кандидатуру», - заявил член Центризбиркома, передает Orda.kz.

Среди требований к кандидатам:

- гражданин Казахстана по рождению;

- возраст не моложе 40 лет;

- свободное владение казахским языком;

- проживание в Казахстане последние 15 лет;

- опыт работы на госслужбе или на выборных госдолжностях не менее 5 лет.

Ранее вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова заявляла, что Нурсултан Назарбаев не сможет принять участия в предстоящих этой осенью досрочных выборах главы государства.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Они пройдут уже осенью 2022 года, но точной даты пока нет. Её назначит сам президент.

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