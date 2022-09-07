Дарига и Нурсултан Назарбаевы смогут принять участие в досрочных выборах президента Казахстана, - ЦИК

CentralAsia (KZ) - Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов ответил на вопрос о том, сможет ли старшая дочь первого президента Нурсултана Назарбаева – Дарига Назарбаева – принять участие в предстоящих досрочных президентских выборах.
В кулуарах мажилиса журналисты обратились с вопросом о том, сможет ли экс-спикер сената Дарига Назарбаева принять участие в президентских выборах.
«Конечно, она может. Нурсултан Назарбаев также может. Любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, может выдвинуть свою кандидатуру», - заявил член Центризбиркома, передает Orda.kz.
Среди требований к кандидатам:
- гражданин Казахстана по рождению;
- возраст не моложе 40 лет;
- свободное владение казахским языком;
- проживание в Казахстане последние 15 лет;
- опыт работы на госслужбе или на выборных госдолжностях не менее 5 лет.
Ранее вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова заявляла, что Нурсултан Назарбаев не сможет принять участия в предстоящих этой осенью досрочных выборах главы государства.
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Они пройдут уже осенью 2022 года, но точной даты пока нет. Её назначит сам президент.