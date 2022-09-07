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Книга президента Таджикистана победила на международном конкурсе в Москве

CentralAsia (TJ) -  В Москве книга президента Таджикистана Эмомали Рахмона «Взгляд на историю и цивилизацию арийцев», выпущенная душанбинским издательством «Ирфон» в 2009 году, стала победителем конкурса в номинации «Наука и жизнь». Об этом сообщает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Конкурс «Искусство книги» был организован Межгосударственным советом по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии при поддержке МФГС.

На конкурс были представлены 155 изданий из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также Эстонии.

Международное жюри рассматривало книги по 9 номинациям: «Содружество», «Моя страна», «Книга для детей и юношества», «Наш современник», «Наука и жизнь», «Арт-книга», «Отпечатано в Содружестве», «Гран-При» и «Победа».

В номинации «Книга для детей и юношества» победителем стало еще одно издание из Таджикистана — книга избранных произведений Убайди Зокони, выпущенная таджикским издательством «Маориф ва фарханг».

Итоги конкурса были названы в рамках XXIII Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходит в российской столице.

На выставке представлено свыше 800 экспозиций из 56 стран мира. Посетители мероприятия, которое освещают 760 журналистов из 320 СМИ, могут ознакомиться с 200 тыс. изданий на десятках языках мира.

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