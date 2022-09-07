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Ущерб бизнеса после пожаров в Костанайской области Казахстана составил $423 тыс.
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CentralAsia (KZ) -  В Костанайской области Казахстана предприниматели назвали предварительную сумму ущерба бизнесу от пожара – более 200 миллионов тенге ($423 тыс.), передает Zakon.kz.

Казахстанские предприниматели для пострадавшего от пожара населения собрали уже порядка 200 млн тенге, а также гуманитарную помощь на 56 млн тенге ($118 тыс.).

Пожар начался в Костанайской области 2 сентября. 3 сентября огонь распространился на ближайшие села.

Министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что причиной пожара могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.

В Палате предпринимателей Костанайской области заявили, что на данный момент установлено 18 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Аулиекольском районе – 17, в Карасуском районе – 1, уничтожены один комбайн, один трактор, сельскохозяйственное оборудование.

По словам 12 предпринимателей, сумма их имущественного ущерба составляет более 200 млн тенге, 6 субъектов определяют сумму ущерба.

Как отметили в Палате предпринимателей, все они представляют малый бизнес: кафе, СТО, представители торговли и сельхозтоваропроизводители.

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