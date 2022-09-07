Ущерб бизнеса после пожаров в Костанайской области Казахстана составил $423 тыс.

- Казахстан, происшествия
- 14:58, 07 сентября 2022
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|Продолжение: В Костанайской области Казахстана из-за пожаров ввели режим ЧС
|Предыстория: Из-за лесных пожаров в Казахстане пострадали десять человек
CentralAsia (KZ) - В Костанайской области Казахстана предприниматели назвали предварительную сумму ущерба бизнесу от пожара – более 200 миллионов тенге ($423 тыс.), передает Zakon.kz.
Казахстанские предприниматели для пострадавшего от пожара населения собрали уже порядка 200 млн тенге, а также гуманитарную помощь на 56 млн тенге ($118 тыс.).
Пожар начался в Костанайской области 2 сентября. 3 сентября огонь распространился на ближайшие села.
Министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что причиной пожара могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.
В Палате предпринимателей Костанайской области заявили, что на данный момент установлено 18 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Аулиекольском районе – 17, в Карасуском районе – 1, уничтожены один комбайн, один трактор, сельскохозяйственное оборудование.
По словам 12 предпринимателей, сумма их имущественного ущерба составляет более 200 млн тенге, 6 субъектов определяют сумму ущерба.
Как отметили в Палате предпринимателей, все они представляют малый бизнес: кафе, СТО, представители торговли и сельхозтоваропроизводители.