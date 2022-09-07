Стратегические учения «Восток-2022» завершены, - Минобороны России
- Азия и мир, политика
- 15:10, 07 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Минобороны России объявило о завершении учений «Восток-2022». Маневры проходили с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, в мероприятиях приняло участие более 50 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц техники.
«Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме… Сегодня мы завершаем совместные стратегические учения «Восток-2022»,— рассказал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров в ходе церемонии закрытия маневров.
В учениях участвовали военнослужащие из Китая, Индии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Кыргызстана и других стран. Вчера, 6 сентября, на полигон «Сергеевский», где проходила финальная фаза учений, прибыл президент России Владимир Путин.
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