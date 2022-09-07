Внучка первого президента Узбекистана рассказала, как ее голову опускали в унитаз и «называли внучкой диктатора»

CentralAsia (UZ) - Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, старшая дочь Лолы Каримовой-Тилляевой, Марьям Тилляева, в интервью каналу Fametime TV рассказала о буллинге в школе Швейцарии.

«Когда я переехала в Швейцарию, я только тогда поняла, что у меня какая-то особенная семья. Я даже столкнулась с небольшим таким буллингом. <…> Там мне сказали [в элитной школе — прим. ред.]: «Ты внучка диктатора!». А я даже не знала, что это значит», — вспоминает Тилляева.

Она также добавила, что одна из учениц макала ее головой в унитаз.

«Одна женщина работала в магазине, которым владела моя мама. И вот дочка этой женщины сделала мою жизнь адом. Она макала мою голову в унитаз. Она была довольно сильная девочка. Просто моя мама уволила ее маму и она так мстила. Я пожаловалась конечно на нее, но я не знаю, зачем люди отдают своих детей в элитные школы, где преподаватели ничего не могут сделать. Я за простые школы, так как там дети более добрые», — призналась Тилляева.