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Певица таджикского происхождения Манижа вышла замуж

CentralAsia (TJ) -  Торжественная церемония бракосочетания певицы Манижи и режиссера Ладо Кватании состоялась на Николиной горе в Подмосковье.

«Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит. Счастья молодым огромного!» — прокомментировала событие телеведущая Ксения Собчак, опубликовав первые фото молодоженов.

В ноябре 2021 года певица сообщила о помолвке в своем аккаунте в Instagram. Она поделилась снимком, показав свое помолвочное кольцо и сообщив, что ответила избраннику согласием.

Пара вместе была на конкурсе «Евровидение» весной того же года в Нидерландах, когда Манижа заняла девятое место, представляя Россию.

Ладо Кватания ранее снимал короткометражные фильмы и клипы для многих популярных исполнителей. А в апреле 2022 года на экраны вышла его картина «Казнь».

Манижа Сангин (Хамраева) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе, а в 1994 году она с семьёй переехала в Москву. Свою карьеру певица начала под сценическим именем Рукола, а в последние годы она выступает под своим именем.

9 октября Манижа даст концерт в Душанбе под названием «Город Солнца». Он состоится во дворце «Кохи Суруш».

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