Минобороны России сообщило о взятии села Кодема

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Кодема, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских Вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема», - сказал Конашенков.

Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили хранилище топлива ВСУ объемом боле 5,5 тыс. тонн в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщил он.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ», - сказал Конашенков.

Он также заявил, что украинские силы в течение суток не проводили наступательные действия на николаево-криворожском направлении «из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике».

«Всего на николаево-криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - заявил официальный представитель министерства.

По его словам, российские военные нанесли удары по пунктам управления и позициям украинских военных в Николаевской и Херсонской областях, заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области», - заявил Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха», - сообщил он.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах», - сказал Конашенков.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой народной республики и Гуляй поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», - сообщил он.

Конашенков заявил, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.

Российская авиация и подразделения ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в районе Токарево Херсонской области и штурмовик Су-25 в районе Комсомольского Николаевской области, сказал представитель министерства.