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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 196 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 7 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 50 610 (+460) человек,

танков ‒ 2097 (+20) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед,

артиллерийских систем – 1194 (+15) ед,

РСЗО – 300 (+4) ед,

средств ПВО - 156 (+0) ед,

самолетов – 237 (+1) ед,

вертолетов – 208 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),

крылатых ракет - 214 (+5),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,

специальной техники – 109 (+0).

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