Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 196 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:05, 07 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 7 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 50 610 (+460) человек,
танков ‒ 2097 (+20) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед,
артиллерийских систем – 1194 (+15) ед,
РСЗО – 300 (+4) ед,
средств ПВО - 156 (+0) ед,
самолетов – 237 (+1) ед,
вертолетов – 208 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
крылатых ракет - 214 (+5),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,
специальной техники – 109 (+0).
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