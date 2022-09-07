Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 196 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:05, 07 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 7 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 50 610 (+460) человек, танков ‒ 2097 (+20) ед, боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед, артиллерийских систем – 1194 (+15) ед, РСЗО – 300 (+4) ед, средств ПВО - 156 (+0) ед, самолетов – 237 (+1) ед, вертолетов – 208 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4), крылатых ракет - 214 (+5), кораблей/катеров - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед, специальной техники – 109 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia