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Пожар на севере Казахстана локализован, - МЧС

CentralAsia (KZ) -  Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин сообщил о локализации природного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области.

Пожар локализован 7 сентября в 15:00. Лесной пожар начался 2 сентября в двух лесничествах Басаманского лесхоза, но сильная жара и штормовые порывы ветра до 28 м/с позволили огню быстро распространиться.

Площадь пожара составляет 43 тыс. гектаров. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

«Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава регионального командования «Восток», которая будет проводить опашку, а также остается личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации», - заявил Ильин.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, Нацгвардии, Академии МВД Костаная, Минобороны, местных исполнительных органов и коммунальные службы области. Всего привлечено 1 785 человек, 207 единиц техники, 5 пожарных поездов.

Вертолетной техникой с начала тушения пожара произведено 272 сброса воды.

С начала пожара эвакуирован 2 091 человек (1 841 – 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное, Лесное, 250 человек - 5 сентября из села Баганалы в село Казанбасы).

В пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе находятся 16 человек, в Аулиекольской школе-интернате - 1 человек. Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.

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