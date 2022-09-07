Казахстанцы смогут лишать депутатов мандата

CentralAsia (KZ) - Казахстанцы смогут лишать мандата депутатов маслихатов и Мажилиса, утративших доверие избирателей, передает Tengrinews.kz.

Норма о введении института отзыва мандата вошла в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Казахстана по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года».

«Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было. «Утрата доверия избирателей» - это нельзя конкретизировать, оформить словами. Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет, есть такие тоже люди. С другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями - такие случаи тоже бывают», - сказал на заседании Мажилиса министр юстиции Канат Мусин.

Мусин отметил, что в каждом отдельном случае избиратели сами решают, есть ли доверие к депутату.

«С этой целью это не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями. Во-первых, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. Для этого 30% избирателей должны поставить свои подписи. В таком случае избирательная комиссия определяет дату выборов. И если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, в таком случае оно реализуется», - заключил министр.

В соответствии с конституционными поправками, принятыми в ходе референдума в Казахстане 5 июня, депутатский корпус мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% - на пропорциональной основе (списки депутатов формируются партиями), 30% - на мажоритарной (депутатов выбирает население избирательного округа).

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