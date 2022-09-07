Мажилис Казахстана одобрил поправки по сокращению полномочий президента

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса (парламента Казахстана) одобрили в первом чтении проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года» и проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года», передает Казинформ.

Министр юстиции Канат Мусин заявил, что в целом законопроекты предусматривают поправки по семи основным направлениям.

«Первое, это поправки, касающиеся президента. Законопроекты содержат поправки по сокращению отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращению так называемой «президентской квоты» в сенате парламента, а также введению отдельных ограничений в период нахождения в должности президента», – пояснил Мусин.

Второе, как отметил глава Минюста, это поправки, касающиеся парламента. Законопроекты содержат поправки в части порядка формирования палат парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в мажилисе и изменением порядка формирования «президентской квоты» по предложениям Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, имеется блок поправок по ряду новых полномочий парламента согласно принятым поправкам в Конституцию.

Третье, это поправки, касающиеся правительства. Правительство теперь, согласно принятым поправкам в Конституцию, наделяется полномочием по принятию временных постановлений, имеющих силу закона.

Четвертое, это поправки, касающиеся выборного законодательства.

Перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Сам выборный процесс совершенствуется исходя из требований времени. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата. Поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

Пятое, это поправки, касающиеся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тысяч до пяти тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с одной тысячи до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с двух до трех месяцев.

Шестое, в части установления народной собственности в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, других природных ресурсов предлагается внести точечные поправки, аналогичные принятым поправкам в статью 6 Конституции.

Седьмое, это отдельные поправки, направленные на введение онлайн-трансляции конкурсных процедур на вакантные судейские должности, упрощение нормотворческого процесса и уточнение уровней регулирования норм, введение должности председателя маслихата.

«В целом принятие законопроектов обеспечит качественную реализацию проводимых политических реформ», – заверил Канат Мусин.

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