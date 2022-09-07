Туркменистан примет участие в заседании Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ

CentralAsia (TM) - Туркменистан примет участие в ХХХVII заседании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ, которое будет проходить 8-9 сентября в Национальном музее Республики Казахстан в городе Нур-Султане.

В мероприятии также будут участвовать представители Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси, России, сообщается на сайте Министерства культуры и спорта Казахстана.

В ходе заседания будут обсуждаться приоритетные направления культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ход реализации основных проектов и планов мероприятий, принятых в рамках СНГ в сфере культуры.

8 сентября в Национальном музее Республики Казахстан состоится официальное открытие Международной выставки ART-EXPO государств – участников СНГ под девизом «Народное творчество в ART-пространстве».

Выставка проводится раз в два года в течение трех дней и направлена на укрепление гуманитарного сотрудничества.