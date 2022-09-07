Узбекистан стал четвертым в мире среди крупнейших покупателей золота

CentralAsia (UZ) - В июле Центральный банк Узбекистана приобрел 9 тонн золота, войдя в четверку крупнейших покупателей драгметалла. Данные приводятся в отчете World Gold Council.

Мировые запасы золота увеличились на 37 тонн, однако, это ниже июньских показателей на 27 тонн.

Больше всего золота в июле закупил Катар — 15 тонн. Далее идут Индия и Турция — 13 и 12 тонн соответственно. На четвертом месте расположился Узбекистан с 11 тоннами.

Резервные активы считаются «подушкой безопасности», необходимой в том числе для того, чтобы смягчать удары по экономике, вроде нынешней пандемии. Эти накопления могут применяться для влияния на котировки национальной валюты, участия страны в глобальных финансовых операциях, инвестициях, оплаты долгов. При этом запасы Узбекистана остаются слабо диверсифицированными и хранятся в основном в виде золота и иностранной валюты.

Центробанк страны впервые официально назвал объемы золотовалютных резервов в ноябре 2017 года. К тому моменту они составляли $26 млрд.