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Из-за саммита ШОС в Самарканде приостановят движение трамваев и 30 автобусных маршрутов

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде в дни проведения саммита ШОС общественный транспорт будет предоставляться населению только по восьми автобусным маршрутам.

Ранее сообщалось, что в Самарканде 14-17 сентября в связи с проведением саммита ШОС будет ограничено движение автомобилей по ряду улиц, включая общественный транспорт.

По данным Минтранса РУз, общественный транспорт будет предоставляться населению только по автобусным маршрутам под номерами 4, 7, 15, 24, 37, 74, 93 и 99 с некоторыми изменениями, сообщает УзА.

Оставшиеся 28 автобусных, 2 трамвайных маршрута, а также услуги такси в двух направлениях по Самарканду будут временно приостановлены.

Транспортные средства, движущиеся по пригородным и междугородним внутренним маршрутам, будут перемещаться по внешней кольцевой дороге с восемью временными остановками.

В целях обеспечения движения транспортных средств, принадлежащих соседним районам, без въезда на территорию города Самарканда установлены направляющие посты.

Для того, чтобы облегчить работу водителей, были разработаны специальные флаеры, а также мобильное приложение, в котором указаны разрешенные объездные пути.

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  • Из-за саммита ШОС в Самарканде приостановят движение трамваев и 30 автобусных маршрутов
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