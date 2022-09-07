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Посольство Пакистана в Бишкеке просит помощь после разрушительного наводнения

CentralAsia (KG) -  «Проливные муссонные дожди этим летом вызвали внезапные наводнения эпических масштабов в Пакистане. Сейчас они угрожают покрыть почти треть территории страны.

По последним оценкам, число погибших превысило 1300 человек, пострадали миллионы домохозяйств. Правительство Пакистана объявило ситуацию «вызванным климатом гуманитарным кризисом эпических масштабов».

«Правительство Пакистана, а также многие неправительственные организации предпринимают масштабные усилия по оказанию помощи семьям и людям, пострадавшим от этого бедствия. Пакистан уже обратился с призывом о срочной гуманитарной помощи для разрешения ситуации.

С этой точки зрения на официальном сайте посольства размещен каталог товаров, которые срочно необходимы в Пакистане. Эта ссылка обозначена как https://www.facebook.com/PakinKyrgyzstan/photos/pcb.1222813455150620/1222812051817427.

Кроме того, для тех физических и других организаций, которые хотят помочь Пакистану, также доступны документы Фонда помощи при наводнениях премьер-министра 2022 года», - говорится в обращении.

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