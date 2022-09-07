Корейская диаспора Узбекистана проводит фестиваль сбора урожая «Чхусок»

CentralAsia (UZ) - Ташкентцы и гости города смогут посетить фестиваль корейской культуры «Чхусок». Праздник урожая начнется 17 сентября во Дворце корейской культуры и искусств.

«Чхусок» — это добрый праздник сбора урожая, в ходе которого ташкентцы смогут познакомиться с корейской культурой и кухней. Для гостей будут выступать музыкальные коллективы и певцы, будут показаны танцевальные номера и проведены мастер-классы, состоятся лотереи, аукционы и конкурсы, а также гала-концерт.

Помимо этого, будет организована фотозона, фуд-корт, павильон с корейской косметикой, детский городок и выставка предметов искусства. На территории фестиваля будут проходить мастер-классы по приготовлению знаменитых корейских салатов: морковчи, фунчезы, пибимпаба и других.

Организаторы планируют представить на фестивале фаст-фуд, очень популярный в Корее, а также угостить другими блюдами корейской кухни.

«Узбекистан — это замечательная страна, в которой все народы живут в дружбе и согласии. Праздник урожая «Чхусок» — это важный для корейцев день. И в этом году мы хотим, чтобы к нашему празднованию присоединилось как можно больше наших соотечественников», - рассказал председатель Клуба корейских бизнесменов Андрей Югай.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс красоты Miss Koryoin. Жюри в присутствии зрителей будет оценивать знание истории корейцев в Узбекистане и творческие способности девушек.

В программе конкурса состоится дефиле участниц в национальных костюмах ханбок.