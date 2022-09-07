CentralAsia (UZ) - Известная зрителям по сериалу «Великолепный век. Империя Кёсем» турецкая актриса Нургюль Ешилчай посетит Ташкентский международный кинофестиваль. Нургюль Ешилчай приедет в Ташкент в составе турецкой делегации и примет участие в основных событиях кинофестиваля, передает Аfisha.uz.

15 сентября во Дворце форумов состоится торжественное открытие Дней кино Турции. Они пройдут при поддержке посольств Узбекистана и Турции. В составе турецкой делегации, в числе прочих, мероприятие посетит и Нургюль Ешилчай.

Ешилчай является одной из самых высокооплачиваемых актрис современного турецкого кинематографа, наиболее известная зрителям по телесериалам «Любовь и наказание», «Вдребезги», «Великолепный век. Империя Кесем» и кинофильму «Красная любовь».

Ранее сообщалось о том, что Ташкентский международный кинофестиваль также посетят Такеши Китано и Бурак Озчивит. Джонни Депп примет участие в фестивале онлайн, а Арманд Ассанте будет вести церемонию открытия.

XIV Ташкентский международный кинофестиваль пройдёт в столице с 13 по 18 сентября.