экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турецкая актриса Нургюль Ешилчай посетит Ташкентский международный кинофестиваль
Продолжение: Актер Джонни Депп проведет онлайн-встречу с узбекистанцами в рамках кинофестиваляПредыстория: Японский режиссер Такеши Китано привезет на Ташкентский кинофестиваль одну из своих работ

CentralAsia (UZ) -  Известная зрителям по сериалу «Великолепный век. Империя Кёсем» турецкая актриса Нургюль Ешилчай посетит Ташкентский международный кинофестиваль. Нургюль Ешилчай приедет в Ташкент в составе турецкой делегации и примет участие в основных событиях кинофестиваля, передает Аfisha.uz.

15 сентября во Дворце форумов состоится торжественное открытие Дней кино Турции. Они пройдут при поддержке посольств Узбекистана и Турции. В составе турецкой делегации, в числе прочих, мероприятие посетит и Нургюль Ешилчай.

Ешилчай является одной из самых высокооплачиваемых актрис современного турецкого кинематографа, наиболее известная зрителям по телесериалам «Любовь и наказание», «Вдребезги», «Великолепный век. Империя Кесем» и кинофильму «Красная любовь».

Ранее сообщалось о том, что Ташкентский международный кинофестиваль также посетят Такеши Китано и Бурак Озчивит. Джонни Депп примет участие в фестивале онлайн, а Арманд Ассанте будет вести церемонию открытия.

XIV Ташкентский международный кинофестиваль пройдёт в столице с 13 по 18 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Мощный тайфун обрушился на Южную Корею. Погибли 2 человека. Видео
  • Хурэлсух примет участие в общих дебатах 77-й сессии ГА ООН
  • Корейская диаспора Узбекистана проводит фестиваль сбора урожая «Чхусок»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com