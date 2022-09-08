VII ВЭФ-2022: Монголия увеличит свою экономику в 10 раз к 2050 году

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выступил на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Дальний Восток России.

Полная речь премьера Монголии:

«Этот форум проходит в очень сложное время из-за пандемии и геополитики. Но я согласен с тем, что вызовы — это новые возможности. Впасть в отчаяние ничего не изменит. Поэтому я верю, что наш регион преодолеет сегодняшнюю сложную ситуацию благодаря более тесному сотрудничеству. Вот почему сегодня я хочу поговорить не только о проблемах, но и о лучших решениях и более оптимистичных взглядах. На этой сессии я хотел бы кратко представить основные региональные проекты и программы, включенные в долгосрочную политику развития Монголии «Видение-2050», и 10-летнюю цель первого этапа ее реализации — Политику нового возрождения.

Население Монголии составляет 3,3 миллиона человек. Она занимает 99-е место из 189 стран по индексу развития человеческого потенциала. ВВП составляет 13,8 млрд долларов США. ВВП на душу населения сегодня составляет 4 656 долларов США. Монголия занимает первое место в мире по площади суши на душу населения, но более половины населения проживает в столице Улан-Баторе. Это тоже одна из проблем, которую нам предстоит решить.

Монголия приняла долгосрочную политику развития «Видение-2050» в 2020 году. Эта программа направлена ​​на расширение экономики Монголии в 10 раз к 2050 году и превращение ее в одну из ведущих стран региона с точки зрения социального развития, экономического роста и качества жизни граждан. Для достижения этой цели и восстановления экономики в условиях пандемии в короткие сроки мы утвердили в парламенте Новую политику возрождения.Это первые 10 лет политики «Видение-2050», программы, которая ставит шесть целей: повышение пропускной способности портов, повышение энергетического потенциала, сбалансированное развитие промышленности, городских и сельских районов, «зеленое» развитие и производительность правительства до 2030 года. Мы сделали предположение, что при успешной реализации новой политики возрождения ВВП увеличится как минимум в 3 раза, энергетический потенциал увеличится в 2,5 раза, пропускная способность портов увеличится в 3 раза, а экспорт увеличится в 2 раза.

Мы считаем, что эта программа представляет собой комплексную программу партнерства, основанную на активном участии международных предприятий и инвесторов и региональном сотрудничестве.

Сегодня кратко представим портовые, энергетические и промышленные проекты. Монголия не имеет выхода к морю. Поэтому пересечение границы чрезвычайно важно. Сегодня в Монголии 42 сухопутных порта. Она имеет 4 воздушных порта. Имеет 29 портов с Россией и 13 портов с Китаем. В рамках Политики нового возрождения мы выдвинули политику превращения этих портов в международные эталонные порты путем их гармонизации со стандартами соседних стран. Считается, что грузооборот Монголии, России и Китая может увеличиться в три раза при трехкратном увеличении пропускной способности порта.

Ведутся переговоры с руководством РЖД по проекту Восточной вертикальной оси.Проект транзита грузов трех стран по Восточной вертикальной железной дороге. В случае успеха этого проекта мы считаем возможным строительство западной вертикальной железной дороги, и мы разработали предварительное ТЭО. Монголия выражает готовность активно сотрудничать с международными инвесторами в области портового сотрудничества, инфраструктурных проектов, реформы воздушного транспорта и проектов грузоперевозок и представляет этот проект в качестве примера.

Во-вторых, у нас есть цель сделать крупные разработки в энергетическом секторе. Монголия готова к взаимной выгоде и сотрудничеству в крупных региональных энергетических проектах. Для Монголии, имеющей обширную территорию, считается возможным не только обеспечить энергоснабжение внутреннего потребления, но и стать страной-экспортером.

Что касается проектов по возобновляемой энергетике, то мы договорились реализовать Эрдэнэбурэнскую ГЭС в сотрудничестве с китайской стороной. Проект стартует следующей весной. Мы также привезли подробные исследования с предложением совместно с Россией реализовать пакет проектов по расширению и модернизации Эгийн-Голской гидроэлектростанции и других электростанций.

Мы готовы открыто сотрудничать с предприятиями и инвесторами, заинтересованными в партнерстве в энергетических проектах в регионе Монголии.

Наш министр энергетики и другие официальные лица также прибыли в этот зал. Монголия проводит крупные реформы, связанные с индустриализацией, в рамках политики Нового Возрождения.92 процента экспорта Монголии приходится на добычу полезных ископаемых, в том числе 31 процент медной руды, 30 процентов угля, 11 процентов золота и 10 процентов железной руды.

25 января текущего года началось строительство подземного рудника Оюу-Толгой, который является пятым высокотехнологичным подземным рудником в мире. К этому времени в следующем году оно будет полностью введен в эксплуатацию.

Вы видите на экране местоположение и информацию о промышленных и тяжелых промышленных проектах Монголии. Мы готовы активно сотрудничать с вами-инвесторами.

Сегодня мы также обсудили с руководством «Газпрома» проект газопровода, который является одним из крупнейших проектов трех стран. ТЭО завершено. Как хороший международный партнер, нам справедливо сказать, что этот проект идет по графику. Есть что обсудить с китайской стороной. Планируется встреча с Председателем Национального Собрания Китайской Народной Республики, который сегодня участвует во встрече, через некоторых дней в Монголии и проведем подробный обмен мнениями.

Монголия проводит комплексные правовые реформы, чтобы вывести инвестиционную среду, внешнюю торговлю и сотрудничество на новый уровень в соответствии с политикой Нового возрождения. Всего мы одобряем парламентом более 30 крупных законов.

Правительство Монголии интегрировало все государственные услуги в окно «E-Mongolia». В будущем с помощью услуг «Е-Business» инвесторы из любой страны мира смогут работать в партнерстве в экономических отношениях Монголии. Именно поэтому мы приглашаем инвесторов активно работать в Монголии через Интернет и приезжать лично для участия в деловом сотрудничестве.

Будем молиться о том, чтобы мир преодолел трудности пандемии, на международном уровне установился мир, экономика восстановилась, и наступило хорошее время, когда наш регион будет лидировать в мире по уровню экономического развития.

Л.Оюун-Эрдэнэ:

-Эрдэнэбүрэн УЦС төслийг БНХАУ-тай хамтран хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон.



Мөн ОХУ-тай Эгийн голын УЦС болон эрчим хүчний станцуудын өртгөтгөл шинэчлэлийн төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр зорьж байна. pic.twitter.com/JQmJUBb1yV — Монгол Улсын Засгийн газар ?? (@zasag_mn) September 7, 2022

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