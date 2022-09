«Великолепная красота»: Раджнатх Сингх получил особый подарок от Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх получил особый подарок от своих «особых друзей» в Монголии. Сингх назвал «великолепную красавицу» «Tejas». Он также поблагодарил президента Монголии Хурэлсух Ухнаа, а также его страну за подарок.

Если вам интересно, какой подарок получил Сингх, то это белая монгольская лошадь. Говорят, что порода практически не изменилась со времен правления Чингисхана. Кочевники в стране, которые до сих пор ведут традиционный монгольский образ жизни, содержат более 4-х миллионов лошадей, больше, чем все население страны.

Лошади играют важную роль в монгольской культуре. Многие люди верят, что после смерти духи лошадей могут либо помочь, либо навредить своим владельцам. Хозяйское стадо будет процветать, когда дух ушедшей лошади спокоен; в противном случае стадо дрогнет.

Обмен подарками между лидерами был тенденцией с доисторических времен. В Монголии лошади играют важную роль в повседневной жизни людей. Традиционно говорят, что «Монгол без коня, что птица без крыльев».

Сингх, который находился с визитом в Монголии с 5 по 7 сентября, в среду отдал дань уважения Махатме Ганди у его статуи здесь, в монгольской столице.

6 сентября в Улан-Баторе Раджнатх Сингх и его монгольский коллега Сайханбаяр Гурсэд провели углубленные обсуждения возрождения индийско-монгольского оборонного сотрудничества. Сингх заявил в серии твитов, что Монголия и Индия укрепляют диверсифицированное стратегическое сотрудничество.

«Отличная встреча с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа в Улан-Баторе. Вспомнил свою последнюю встречу с ним в 2018 году, когда он был премьер-министром страны. Мы полностью привержены дальнейшему углублению нашего многогранного стратегического партнерства с Монголией», — написал он в Twitter.

