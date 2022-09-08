«Великолепная красота»: Раджнатх Сингх получил особый подарок от Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх получил особый подарок от своих «особых друзей» в Монголии. Сингх назвал «великолепную красавицу» «Tejas». Он также поблагодарил президента Монголии Хурэлсух Ухнаа, а также его страну за подарок.

Если вам интересно, какой подарок получил Сингх, то это белая монгольская лошадь. Говорят, что порода практически не изменилась со времен правления Чингисхана. Кочевники в стране, которые до сих пор ведут традиционный монгольский образ жизни, содержат более 4-х миллионов лошадей, больше, чем все население страны.

Лошади играют важную роль в монгольской культуре. Многие люди верят, что после смерти духи лошадей могут либо помочь, либо навредить своим владельцам. Хозяйское стадо будет процветать, когда дух ушедшей лошади спокоен; в противном случае стадо дрогнет.

Обмен подарками между лидерами был тенденцией с доисторических времен. В Монголии лошади играют важную роль в повседневной жизни людей. Традиционно говорят, что «Монгол без коня, что птица без крыльев».

A special gift from our special friends in Mongolia. I have named this magnificent beauty, ‘Tejas’.



Thank you, President Khurelsukh. Thank you Mongolia. pic.twitter.com/4DfWF4kZfR — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 7, 2022

Сингх, который находился с визитом в Монголии с 5 по 7 сентября, в среду отдал дань уважения Махатме Ганди у его статуи здесь, в монгольской столице.

Paid tributes to Poojya Bapu in Ulaanbaatar. pic.twitter.com/eSppLT0bYa — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 7, 2022

6 сентября в Улан-Баторе Раджнатх Сингх и его монгольский коллега Сайханбаяр Гурсэд провели углубленные обсуждения возрождения индийско-монгольского оборонного сотрудничества. Сингх заявил в серии твитов, что Монголия и Индия укрепляют диверсифицированное стратегическое сотрудничество.

«Отличная встреча с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа в Улан-Баторе. Вспомнил свою последнюю встречу с ним в 2018 году, когда он был премьер-министром страны. Мы полностью привержены дальнейшему углублению нашего многогранного стратегического партнерства с Монголией», — написал он в Twitter.

Excellent meeting with the President of Mongolia, H.E. U. Khurelsukh in Ulaanbaatar. Recalled my last meeting with him in 2018, when he was the Prime Minister of the country.



We are fully committed to further deepening our multifaceted Strategic Partnership with Mongolia. pic.twitter.com/5hERR9u60P — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 6, 2022

В свете меняющегося ландшафта региональной безопасности и геополитических беспорядков Сингх покинул Индию 5 сентября с пятидневным визитом в Монголию и Японию с целью укрепления оборонных и стратегических связей Индии с двумя странами.

Предполагается, что пятидневный визит в Монголию и Японию расширит стратегические и оборонные связи Индии с двумя странами на фоне меняющейся матрицы региональной безопасности и геополитических потрясений.

В 2015 году премьер-министр Индии Моди Нарендра получил особый подарок — коричневую скаковую лошадь — от своего тогдашнего монгольского коллеги Сайханбилэг Чимэд во время его исторического визита в эту страну.

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