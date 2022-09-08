«Роснефть» достигла договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в Монголию, – Путин

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CentralAsia (MNG) - Москва и Улан-Батор договорились о строительстве газопровода в Китай через Монголию, а «Роснефть» достигла договоренностей с монгольским руководством по всем вопросам, связанным с поставками нефти и нефтепродуктов, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас речь идет о возможной реализации масштабного инфраструктурного проекта, то есть о поставках российского газа в Китай через территорию Монголии», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

«Только что, буквально час назад», — сообщил глава «Роснефти», что по итогам его рабочей поездки в Монголию достигнуты договоренности о расширении сотрудничества, — сказал Путин. «Насколько я знаю, согласованы все вопросы, связанные с поставками нефти и нефтепродуктов», - сказал он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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