Монголия получила право на проведение Ассоциации учебных заведений полиции в Азии

CentralAsia (MNG) - Шестая конференция Ассоциации учебных заведений полиции в Азии (The Association of Police Training Institutions in Asia - APTA) состоялась 31 августа текущего года на тему «Устойчивое развитие». В конференции приняли участие 24 полицейских школы из 20 азиатских стран и представители полицейских организаций из трех сотрудничающих стран.

Сон ЧжонЭ

Президент Ассоциации азиатских полицейских учебных заведений и президент Национального полицейского университета Республики Корея, главный генеральный суперинтендант и старший полковник Сон ЧжонЭ (Song JeongAe) открыла конференцию и поблагодарили руководство и сотрудников школ-членов за поддержку друг друга и разделение своих трудностей за последние три года во время пандемии COVID-19.

В ходе конференции были рассмотрены вопросы реализации программ обмена преподавателями, офицерами и слушателями азиатских полицейских и силовых школ, развитие сотрудничества, запросы Университета общественной безопасности Узбекистана и Катарского полицейского колледжа, подавших заявки на новое членство в ассоциации. Обсуждались такие вопросы, как избрание президента и вице-президента, выбор страны и школы, где будет проходить седьмая конференция федерации.

Согласно внутренним правилам, выборы президента и двух вице-президентов ассоциации были объявлены открытыми в 2021 году среди директоров 24 школ-членов в Азии. Были номинированы директор Университета внутренних дел Монголии, доктор, профессор, полковник полиции П. Батбаатар, заместитель директора Академии народной полиции Социалистической Республики Вьетнам, доктор, доцент Чан Хонг Куанг. По результатам голосования вице-президентом стал полковник полиции П. Батбаатар, директор, доктор, профессор Университета внутренних дел. Также президентом ассоциации была переизбрана директор Национального полицейского университета Республики Корея старший полковник Сон ЧжонЭ.

Кроме того, Монгольский университет внутренних дел был выбран путем голосования в качестве страны проведения следующей конференции и получил право на организацию седьмой конференции Ассоциации учебных заведений полиции в Азии (APTA) в 2023 году.

