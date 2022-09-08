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Члены совета директоров госкомпаний Монголии будут раскрыты
Министр цифрового развития и коммуникации Н.Учрал
Министр цифрового развития и коммуникации Н.Учрал

CentralAsia (MNG) -  Министр цифрового развития и коммуникации Учрал Ням-Осор сообщил, что информация о членах правления госкомпаний будет раскрыта.

Он сказал: «Министерство цифрового развития и коммуникации отвечает за ускорение электронного перехода на всех уровнях, сокращение коррупции и бюрократии и повышение производительности для быстрого и открытого предоставления государственных услуг гражданам. Когда я был назначен министром цифрового развития и коммуникаций, я объявил, что буду работать над обеспечением реализации 5 законов, одобренных рабочей группой, которую я возглавлял.

Как министр сектора, в целях обеспечения реализации «Закона об информационной открытости общественности» будут обнародованы 68 ​​видов информации, указанных в статье 8 закона. Прежде всего, мы хотели бы объявить, что информация о членах советов директоров госкомпаний будет раскрыта.

При этом будет прозрачна информация о людях с конфликтом интересов, входящих в советы директоров убыточных государственных компаний и получающих высокие зарплаты и льготы. Реализация закона будет представлена на заседании кабинета министров.

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