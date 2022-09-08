Монгольские баскетболистки обыграли иорданок со счетом 48:36

CentralAsia (MNG) - Третий день. Монголки одержали очередную победу.

Монголия и Филиппины пробились в полуфинал чемпионата Азии по баскетболу среди женщин до 18 лет 2022 года после впечатляющих побед в последний день группового этапа, в среду на крытом стадионе Корамангала.

Gilas Women были первыми, кто занял место на предпоследнем этапе после огромного разгрома Мальдивских островов, и монголки последовали их примеру после победы над Иорданией. Обе команды закончили отборочные с безупречным результатом 3-0.

Эти двое теперь будут наслаждаться роскошью отдыха, ожидая своих врагов, которые будут среди Самоа, Иордании, Малайзии и Таиланда. Все четыре команды сыграют в квалификации и полуфинале в пятницу. Самоанцы и иорданцы встретятся друг с другом, поскольку давние соперники из Юго-Восточной Азии сразятся в другой сетке.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Самоа 52-39 Таиланд

Филиппины 110-28 Мальдивы

Малайзия 65-51 Гонконг

Монголия 48-36 Иордания

Намуундарь Намхайнямбуу возглавила Монголию с рекордными для игры 12 очками, 5 подборами и 2 передачами, продолжая свое волшебное шествие в турнире, в котором страна в последний раз участвовала 20 лет назад.

Хонгорзул Алтанзул и Нямжав Нандинхусэл набрали по 8 очков каждый и в сумме добились 24 из 51 подбора команды в победе, которая обеспечила первое место в группе B и завершила половину картины полуфинала.

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