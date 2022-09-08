Путин принял Оюун-Эрдэнэ во время ВЭФ-2022

CentralAsia (MNG) - В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр!

Очень рад Вас видеть, познакомиться с Вами.

И в начале хочу поблагодарить за то, что Вы приняли приглашение и приехали на экономический форум во Владивосток.

Российско-монгольские отношения имеют глубокие корни, хорошую историю. В прошлом году мы отметили столетие установления дипломатических отношений.

Развиваются экономические связи, товарооборот растёт. У нас известны крупные проекты, в развитии которых мы заинтересованы, – это Улан-Баторская железная дорога, это предприятия в сфере добычи минеральных ресурсов и металлов. И сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта, имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии.

Только что – час назад – руководитель компании «Роснефть» докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договорённости о расширении сотрудничества по этому направлению. Вы, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти, нефтепродуктов.

У нас большой объём сотрудничества в гуманитарной сфере всегда был.

Мы довольны тем уровнем и характером отношений, который сложился между Россией и Монголией.

Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с Президентом Монголии, где у нас намечен и трёхсторонний саммит с участием Председателя Китайской Народной Республики.

Я очень рад Вас видеть.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай (как переведено): Я очень рад сегодняшней встрече с Вами, уважаемый господин Президент.

В ходе празднования 80-летия совместной победы в битве на Халхин-Голе Вы прибыли с официальным визитом к нам в страну, и во встрече между двумя нашими президентами я принимал участие.

В самом начале примите наши соболезнования в связи с тем, что погибли два сотрудника посольства в Кабуле.

Мне очень приятно передать самые дружеские и тёплые приветствия Президента нашей страны Вам.

Я очень надеюсь, что в отношении дальнейшей реализации и продвижения проекта по строительству газопровода наши дальнейшие встречи и встречи в рамках форума продвинут дальше реализацию этого проекта.

Прошедшим летом, в середине лета, мы отметили совместное столетие, годовщину нашей народной революции, и вместе мы также отметили столетие учреждения нашей Монгольской народной партии. Эти столетние юбилеи совпали тоже со столетним юбилеем установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Через месяц буквально закончится столетний период, и мы перейдём уже к 101 году наших отношений и сотрудничества.

За прошедшие исторические этапы, за сто лет развития нашей страны, во-первых, были обеспечены независимость и суверенитет нашей страны, был обеспечен прогресс в развитии нашей страны, была образована фундаментальная база для науки, образования. Мы также совместно начали проекты по изучению космоса. И всё это неразрывно связано с нашей историей, с нашими добрыми отношениями с Российской Федерацией.

Монгольский народ тепло относится к Вам, потому что за Ваше правление в должности Президента, а также Премьер-министра были решены такие крупные вопросы в наших отношениях, как окончательное урегулирование так называемого большого долга в переводных рублях, а также были реализованы крупные проекты. Всё это, конечно, способствовало развитию нашей страны.

И в этот момент, когда мы из одного столетнего периода совместных отношений и сотрудничества переходим во второй столетний период, к сожалению, мы столкнулись с пандемией, а также трудностями в геополитической ситуации в мире. Сто лет назад мы тоже были как раз перед лицом таких же вызовов. Видимо, циклический этап развития человечества как раз обосновывает такие трудности.

И монгольское государство, Правительство, а также монгольский народ в самые трудные времена пытается, старается поддержать тёплые отношения с нашими вечными соседями, прежде всего, конечно, с северным соседом – с Россией. Дружественные, добрососедские, братские отношения – это, конечно, такие отношения, которые не измеряются какими-либо историческими событиями, они носят личный характер и обосновываются спецификой наших отношений.

В июле состоялся визит господина Лаврова, Министра иностранных дел России, в Монголию. В ходе этого визита мы очень открыто, детально предоставили информацию о нашем видении дальнейшего развития двусторонних отношений, а также очень детально и масштабно обсудили двустороннее сотрудничество и взаимоотношения. Мы остались довольны итогами этого визита. Я думаю, что Вам тоже была передана соответствующая информация.

источник: kremlin.ru

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