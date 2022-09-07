Шавкат Мирзиёев принял посла США, завершающего дипмиссию в стране

CentralAsia (UZ) - В среду, 7 сентября, Шавкат Мирзиёев принял посла Соединенных Штатов Америки Дэниела Розенблюма, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время встречи глава государства отметил вклад американского посла Дэниела Розенблюма в развитие узбекско-американских отношений стратегического партнёрства.

Отмечается, что за последние годы налажен конструктивный политический диалог. Совместными усилиями расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Растут объемы взаимной торговли, реализуется ряд инвестиционных проектов с участием ведущих американских компаний. Осуществляются двусторонние программы в области образования и здравоохранения.

В соответствии с указом Шавката Мирзиёева, принятым в августе этого года, американский дипломат удостоен государственной награды – ордена «Дустлик».

По окончанию встречи посол США выразил признательность за высокую оценку его деятельности и заверил, что будет и далее активно поддерживать укрепление многопланового сотрудничества между Узбекистаном и США.