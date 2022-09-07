В Узбекистане проходит суд над экс-главой Андижана, обвиняемым в хищении $5,7 млн бюджета

Бахром Хайдаров

CentralAsia (UZ) - В Ферганском областном суде прошло заседание по уголовному делу бывшего главы Андижана, обвиняемого в хищении бюджетных средств, а также его соучастников, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В деле помимо экс-главы, бывшего начальника Главного управления финансов Андижанского областного хокимията Бахрома Хайдарова, фигурируют подсудимый К.А., работавший прокурором города Андижана и старшим помощником прокурора Андижанской области по связям с общественностью и правовой информации, а также лица, занимавшие ответственные должности в управлениях финансов и народного образования Андижанской области и Андижана.

Отмечается, что общее число подсудимых составляет 44, из них 29 — мужчины, 15 — женщины. 34 подсудимых отпущены под залог, 10 находятся под домашним арестом.

Согласно заключению органов предварительного следствия, подсудимые расхитили в общей сложности 63 млрд сумов ($5,7 млн.) и обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (Хищение путем присвоения или растраты), 168 (Мошенничество), 207 (Должностная халатность), 209 (Должностной подлог), 210 (Получение взятки), 211 (Дача взятки) и 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК.

В данное время завершено судебное следствие, судебный процесс продолжается.