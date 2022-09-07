В Узбекистане пройдет саммит Россия-Китай-Монголия 

CentralAsia (UZ) - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в Узбекистане запланирована его встреча с президентом Монголии, а также проведение трехстороннего саммита лидеров России, Китая и Монголии.

«Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики», – сказал президент РФ в среду на встрече с премьер-министром Монголии.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который запланирован на 15-16 сентября в Самарканде.

Ранее также сообщалось, что президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде.