В Узбекистане пройдет саммит Россия-Китай-Монголия 

- Узбекистан, политика
- 23:47, 07 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в Узбекистане запланирована его встреча с президентом Монголии, а также проведение трехстороннего саммита лидеров России, Китая и Монголии.
«Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики», – сказал президент РФ в среду на встрече с премьер-министром Монголии.
Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который запланирован на 15-16 сентября в Самарканде.
Ранее также сообщалось, что президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде.
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