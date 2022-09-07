экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане пройдет саммит Россия-Китай-Монголия 

CentralAsia (UZ) -  Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в Узбекистане запланирована его встреча с президентом Монголии, а также проведение трехстороннего саммита лидеров России, Китая и Монголии.

«Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики», – сказал президент РФ в среду на встрече с премьер-министром Монголии.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который запланирован на 15-16 сентября в Самарканде.

Ранее также сообщалось, что президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • РБК: Какие места в Украине взяли под контроль российские военные? Карта
  • В Монголии требуются 2962 воспитателя детских садов
  • В Казахстане за сутки выявили 324 случая COVID


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com