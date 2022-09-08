Монголия представляет новый Кабмин, ориентированный на бизнес

CentralAsia (MNG) - Быстрые перестановки в кабинете министров призваны укрепить позиции премьер-министра Оюун-Эрдэнэ и предоставить ему законодательную поддержку для продвижения его программы либерализации и приватизации.

Парламент Монголии 30 августа одобрил ключевые изменения в структуре и составе кабинета министров, предложенные премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрсай. Десять новых членов были добавлены — все, кроме одного, из парламента — в расширенный кабинет из 21 члена, самый большой в истории Монголии.

Перестановки в кабинете министров произошли очень быстро и были призваны укрепить позиции Оюун-Эрдэнэ и предоставить ему законодательную поддержку для продвижения его программы либерализации и приватизации. Это изменение имеет решающее значение в преддверии ноябрьского голосования по бюджету на 2023 год, поскольку экономика Монголии еще не полностью оправилась от спада, вызванного пандемией.

Усиленный кабинет также поможет Оюун-Эрдэнэ продвигать конституционные реформы, направленные на сокращение полномочий президента и обновление правил проведения выборов. Ожидается, что Оюун-Эрдэнэ ускорит реализацию своей новой политики возрождения, которая направлена на стимулирование восстановления после пандемии и устранение уязвимости Монголии как страны, не имеющей выхода к морю.

Оюун-Эрдэнэ отметил, что расширение кабинета министров необходимо для достижения целей Политики нового возрождения страны и Инициативы «Видение до 2050 года».Новая политика возрождения, введенная в декабре 2021 года, направлена на добавление дополнительных источников энергии, интеграцию пограничных портов с Китаем, создание перерабатывающих промышленных мощностей, создание нового города к югу от Улан-Батора, сокращение бюрократических проволочек и искоренение коррупции. Это согласуется с долгосрочным планом развития страны и флагманской программой Оюун-Эрдэнэ — Инициативой «Видение 2050».

Расширенный кабинет состоит из 21 члена, представляющего 16 министерств (полный состав приведен ниже). Были добавлены три министра без портфелей, которые будут курировать дела Улан-Батора, физическое воспитание и спорт, а также возрождение порта.

Амарбаясгалан Дашзэвэг, генеральный секретарь правящей Монгольской народной партии (МНП), был назначен главой секретариата кабинета министров, заменив опытного политика Нямдорж Цэнд. Амарбаясгалан будет играть ключевую роль в проведении крупных реформ. Амарбаясгалану чуть за 40, и он считается одним из восходящих лидеров MНП, который в будущем сменит Оюун-Эрдэнэ.

Ожидается, что Оюун-Эрдэнэ вскоре назначит нового генерального секретаря МНП, который станет влиятельным лицом и ключевой фигурой на предстоящих всеобщих выборах в 2024 году.

В новый кабинет вошли 13 министров, которые по совместительству занимают должности членов парламента (МП). Это последовало за решением Конституционного суда от 15 августа об отмене конституционной статьи, ограничивающей число депутатов в кабинете министров четырьмя.

Наполняя свой кабинет большим количеством парламентариев, премьер-министр стремится укрепить свои позиции в политическом и законодательном плане.Эти 13 влиятельных министров в парламенте, состоящем из 76 членов, будут играть ключевую роль в продвижении противоречивых реформ и программы либерализации. Хотя MНП сохраняет квалифицированное большинство, у нее есть мощные внутренние фракции, которые не всегда совпадают с повесткой дня премьер-министра. Удивительно, но министры строительства, иностранных дел, здравоохранения, культуры, обороны, окружающей среды и туризма сохранили свои места, несмотря на то, что они не являются депутатами.

Среди других ключевых назначений Хурэлбаатар Чимэд был избран министром экономики и развития, а Учрал Ням-Осор - министром цифрового развития и коммуникации. Обе должности были созданы в прошлом году и с тех пор оставались незаполненными. Хурэлбаатар, бывший министр финансов, теперь возглавит пересмотр закона об инвестициях и создание нового Совета по защите инвесторов. Ожидается, что Учрал будет стимулировать цифровую трансформацию Монголии и переводить больше государственных услуг в онлайн.

Оюун-Эрдэнэ назначил Ганбаатар Жамбал руководителем горнодобывающего сектора. Ганбаатар — политик, выступающий за бизнес, известен тем, что выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику. Хотя режим лицензирования добычи полезных ископаемых еще не завершен, изменения в закон о добыче полезных ископаемых ожидаются позднее в этом году. Бывший министр горнодобывающей промышленности Ёндон Гэлэг был назначен руководителем государственной компании по добыче меди Эрдэнэт.

Новый министр энергетики, выступающий за бизнес, Чойжилсурэн Баттогтох, вероятно, попытается ввести некоторые меры по дерегулированию, особенно в секторе возобновляемых источников энергии, нацеленные на производителей ветровой и солнечной энергии.Частичная либерализация тарифов на электроэнергию, которую продвигал бывший министр Тавинбэх, по-прежнему будет встречать жесткое общественное сопротивление ввиду роста инфляции. Сейчас Тавинбэх является заместителем министра энергетики.

Новая линейка кабинетов

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамраи, премьер-министр Амарбаясгалан Дашзэвэг, глава секретариата кабинета министров (вновь назначенный) Амарсайхан Сайнбуян, вице-премьер-министр Сухбаатар Жамъянхорлоо, министр, отвечающий за город Улан-Батор и заторы на дорогах (вновь назначенный) Бат-Эрдэнэ Бадманямбуу, министр олимпийского спорта, физической культуры и спорта (вновь назначенный) Хурэлбаатар Чимэд, министр экономики и развития (вновь назначенный) Батцэцэг Батмөнх, министр иностранных дел Жавхлан Болд, министр финансов Нямбаатар Хишгээ, министр юстиции и внутренних дел Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, министр окружающей среды и туризма Сайханбаяр Гурсэд, министр обороны Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, министр образования и науки Монголии Бямбацогт Сандаг, министр дорожного и транспортного развития (вновь назначенный) Номин Чинбат, министр культуры Ганбаатар Жамбал, министр горнодобывающей и тяжелой промышленности (вновь назначенный) Сарангэрэл Даваадщжанцан, министр труда и социальной защиты (вновь назначенный) Болорчулуун Хаянгаа, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности (вновь назначенный) Учрал Ням-Осор, министр цифрового развития и связи (вновь назначенный) Чойжилсурэн Баттогтох, министр энергетики (вновь назначенный) Энхболд Сэрээжав, министр здравоохранения Мөнхбаатар Бэгзжав, министр строительства и городского развития (вакантно), министр возрождения пограничных портов (вновь созданный)

автор: Амар Адъяа — главный редактор информационного бюллетеня «Монголия Уикли» и региональный директор вашингтонской консалтинговой компании BowerGroupAsia.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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