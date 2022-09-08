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Торговая сделка после Brexit с Монголией позволяет британским фермерам поставлять курицу в 11 KFC

CentralAsia (MNG) -  Ранил Джаявардена был назначен государственным секретарем по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом кабинете нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Джаявардена, сменивший Джорджа Юстиса, вошел в Палату общин в качестве депутата от Северо-восточного Хэмпшира в 2015 году.

Ранее он занимал пост министра международной торговли с мая 2020 года по сентябрь 2022 года, работая на Лиз Трасс, прежде чем она стала министром иностранных дел.

В августе он отметил новую торговую сделку с Монголией после Brexit, которая предоставила британским фермерам доступ к «рынку на 10 миллионов фунтов стерлингов».

По словам Джаявардены, это также позволило им поставлять курицу в торговые точки KFC в Монголии, которых насчитывается 11. Для сравнения, в большинстве крупных городов Великобритании их больше, чем в Лидсе (16), за ним следуют Манчестер, Ливерпуль и Шеффилд, где по 14 KFC.

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