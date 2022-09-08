ГЭС на реке Эгийн-Гол в Монголии вышла из затруднительного положения?

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с президентом Российской Федерации В. В. Путиным в ходе его участия в VII Восточной экономической конференции Российской Федерации.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай представил с трибуны «VII Восточной экономической конференции» крупные портовые, энергетические и промышленные проекты и программы развития регионального значения, включенные в «Политику нового возрождения», и пригласила инвесторов к активному участию.

Правительство Монголии стремится расширить сеть западных и восточных вертикальных железных дорог и активизирует проект развития железных дорог. Он выразил мнение, что восточная вертикальная железная дорога должна стать началом, так как она принесет пользу в короткие сроки.

Монголия занимает первое место в мире по площади суши на душу населения. При этом премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул, что существует полная возможность реализации крупномасштабных региональных проектов «Энергетическая держава», и представил обсуждение вопросов расширения и модернизации ГЭС на реке Эгийн-Гол и других энергетических мощностей.

В результате переговоров было принято решение совместно с ООН решить проблему застопорившегося много лет гидроэнергетического проекта ГЭС на реке Эгийн-Гол и назначить группу профессиональных экспертов и исследователей для проведения оценка воздействия на водные ресурсы реки Сэлэнгэ и озера Байкал и ее доработка.

Российская Федерация выразила поддержку проекту гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол и увеличению мощности ТЭЦ-З в Улан-Баторе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения