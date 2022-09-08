«АЗИЯ vs РОССИЯ»: Только монгольский боксер одержал победу над российским соперником

победитель Чинзориг Баатарсух

CentralAsia (MNG) - Вчера он принял участие в профессиональном боксерском поединке «Азия против России» в спорткомплексе «Арена Спорта» во Владивостоке, Россия, и одержал победу.

Во вторник сборная России по боксу вышла биться против лучших бойцов Азии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Из сборной континента на ринг по очереди поднимались лучшие боксеры из Узбекистана, Казахстана, Индии, Монголии и Таиланда.

Против российского Всеволода Шумкова сразился опытнейший Дак Паня из Тайланда. Бойцу из Бангкока всего 32 года, но на его счету уже 55 побед и 11 поражений в профессиональном боксе. Шесть лет назад Панья в последний раз удерживал титул чемпиона мира по версии WBO, сумев досрочно победить филиппинца Джетро Пабустана. Однако победить Шумкова ему не удалось.

В полусреднем весе за Россию выступил Хикмет Гараев, которого мы тоже помним по Кубку Победы, где он выступал за «Каму». Кроме того, 24-летний оренбуржец был чемпионом России по боксу среди студентов, чемпионом Приволжского федерального округа и победителем командного Кубка России. В этот раз Гараев сразился со спортсменом из Монголии – Чинзориг Баатарсух, который провел без малого сотню боев в любителях. На счету 30-летнего ударника из Улан-Батора 69 побед и 30 поражений. Монгольский боксер одержал победу над Гараева.

Игорь Свиридченков – обладатель бронзовой медали первой Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. Ему противостоял из Азии Хохар Сунил из Индии, ведущий профессиональную карьеру более пяти лет. На данный момент у 33-летнего средневеса семь побед и одно поражение на большом ринге. Хохар проиграл в бою.

Муслим Гаджимагомедов – недавний профессионал и уже выступал за Россию на Межконтинентальном кубке, а также имеет большую олимпийскую карьеру. Его нынешним соперником стал Сагындык Тогамбай, который считается одним из самых перспективных боксеров Казахстана. В феврале он выиграл малый чемпионат мира по боксу, а всего на счету 21-летнего крейсера 21 победа и пять поражений в любителях. Казахстанец проиграл.

В тяжелом весе Россию представлял Алексей Дронов, который к 20 годам выиграл юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе в 2018 году и одновременно выиграл молодежный чемпионат мира. Дронову противостоял еще более молодой Джахангир Зокиров, представляющий Узбекистан. На его счету 10 побед и два поражения в любителях. К сожалению, узбекистанец упустил победу.

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