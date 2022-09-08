Начато строительство верхнего строения на 100 км железнодорожной линии Зуунбаян — Ханги

CentralAsia (MNG) - Государственно-акционерное общество «Монгольские железные дороги» участвует в развитии железнодорожной линии Зуунбаян — Ханги, которое реализуется в рамках активизации работы порта, что включено в «Новую политику возрождения» правительства Монголии.

23 февраля текущего года правительство приняло решение о строительстве новой железнодорожной ветки протяженностью 226 км по маршруту Зуунбаян — Ханги в концессию. С открытием порта Ханги можно получить доступ к около 50 процентам железнодорожного грузооборота.

Более 100 км щебеночной укладки, уплотнения, подъема и натяжения 2-й очереди верхнего строения пути, щебеночной обратной засыпки, подъемно-вытяжных работ будут выполнены ГАК «Монгольские железные дороги» и эти работы будут осуществляться на базе человеческих ресурсов, дорожно-ремонтной техники и оборудования компании.

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