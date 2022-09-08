экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Начато строительство верхнего строения на 100 км железнодорожной линии Зуунбаян — Ханги

CentralAsia (MNG) -  Государственно-акционерное общество «Монгольские железные дороги» участвует в развитии железнодорожной линии Зуунбаян — Ханги, которое реализуется в рамках активизации работы порта, что включено в «Новую политику возрождения» правительства Монголии.

23 февраля текущего года правительство приняло решение о строительстве новой железнодорожной ветки протяженностью 226 км по маршруту Зуунбаян — Ханги в концессию. С открытием порта Ханги можно получить доступ к около 50 процентам железнодорожного грузооборота.

Более 100 км щебеночной укладки, уплотнения, подъема и натяжения 2-й очереди верхнего строения пути, щебеночной обратной засыпки, подъемно-вытяжных работ будут выполнены ГАК «Монгольские железные дороги» и эти работы будут осуществляться на базе человеческих ресурсов, дорожно-ремонтной техники и оборудования компании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Стартовала конференция «Coal Мongolia-2022»
  • Книга президента Таджикистана победила на международном конкурсе в Москве
  • VII ВЭФ-2022: Монголия увеличит свою экономику в 10 раз к 2050 году


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com