Apple представила новый iPhone 14. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Компания Apple на традиционной сентябрьской презентации представила новый iPhone 14. Линейка осталась без версии mini, однако обзавелась увеличенным вариантом Plus. Кроме того, старшие модификации получили измененный дизайн и более мощный чипсет.

Так, в линейке обычного iPhone 14 появилась совершенно новая версия с приставкой Plus. За пару лет в Купертино поняли, что iPhone mini со своим форм-фактором не пользуется особой популярностью и людям нужно что-то большое, но при этом относительно доступное.

Внешне базовый iPhone 14 и его версия Plus почти не отличаются от 13-й модели. На экране по-прежнему присутствует фирменная «челка», а сам корпус сохранил граненые формы в стиле iPhone 4S и iPhone 5, к которому линейка Apple вернулась с выходом iPhone 12.

Основная 12-мегапиксельная камера получила увеличенный сенсор. Кроме того, инженеры добавили режим Action Mode для лучшей стабилизации изображения при активной съемке. Наконец, устройство поддерживает сети стандарта 5G и виртуальные сим-карты eSIM. При этом на смартфон устанавливают прошлогодний процессор A15 Bionic.

Старшие Pro-версии устройства получили новый дизайн. Теперь под динамик и фронтальную камеру сделан отдельный вырез в верхней части экрана под названием Dynamic Island, заменивший привычную «челку». Контур в новых моделях не только прячет за собой сенсоры, но и показывает различную дополнительную информацию.

Pro-варианты также обзавелись новым, более производительным чипом A16 Bionic, который в компании называют самым быстрым в истории iPhone. При обработке изображений он способен проводить с фотографиями до 4 трлн операций в секунду. Новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены дисплеем с переменной частотой до 120 Гц и функцией Always-On Display.

Кроме того, впервые за долгое время Apple заменила физический модуль камеры в айфоне. Новинки с приставкой Pro получили новый 48-мегапиксельный основной блок перископического типа. Это значит, что линзы в конструкции располагаются за объективом не горизонтально, а вертикально. Это позволяет увеличить количество линз, а благодаря возросшему разрешению можно делать более детализированные снимки с большим потенциалом для последующего увеличения.

Все устройства теперь имеют функцию связи с экстренными службами через спутник. К примеру, датчики способны определить автомобильную аварию, после чего устройство автоматически отправит сообщение о помощи.

Цена на iPhone 14 в США стартует с отметки $799 за базовую версию со 128 Гб памяти. Модель 14 Plus стоит на $100 дороже и обойдется как минимум в $899. А цены на новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начинаются от $999 и $1099 соответственно. Старт продаж стандартных версий новых устройств назначен на 16 сентября, а варианты с увеличенными экранами появятся в магазинах в октябре.