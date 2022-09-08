экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявили 324 случай COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 59;

в Карагандинской области – 40;

в Акмолинской области – 39;

в ЗКО – 37;

в городе Алматы – 31;

в Костанайской области – 30;

в СКО – 22;

в Павлодарской области – 16;

в Мангистауской области – 9;

в ВКО – 8;

в Атырауской области – 7;

в Актюбинской области – 6;

в Абайской области – 4;

в Жамбылской области – 4;

в Жетысуской области – 3;

в Улытауской области – 3;

в городе Шымкент – 1;

в Кызылординской области – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Певица таджикского происхождения Манижа вышла замуж
  • VII ВЭФ-2022: Монголия увеличит свою экономику в 10 раз к 2050 году
  • В Монголии задержан человек, дважды выстреливший в полицейский участок сомона Тариат


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com