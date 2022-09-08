В Казахстане за сутки выявили 324 случай COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 59;
в Карагандинской области – 40;
в Акмолинской области – 39;
в ЗКО – 37;
в городе Алматы – 31;
в Костанайской области – 30;
в СКО – 22;
в Павлодарской области – 16;
в Мангистауской области – 9;
в ВКО – 8;
в Атырауской области – 7;
в Актюбинской области – 6;
в Абайской области – 4;
в Жамбылской области – 4;
в Жетысуской области – 3;
в Улытауской области – 3;
в городе Шымкент – 1;
в Кызылординской области – 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев.
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