В зоопарке Ташкента выращивают 57 крокодилов, которых пытались ввезти из Каира

- Узбекистан, общество
- 9:53, 08 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкентском зоопарке рассказали о состоянии 57 детенышей нильского крокодила, которых на днях пытались незаконно ввезти из Каира.
«Бедные, маленькие животные перевозились в пластиковых контейнерах, обернутых в фольгу, среди фруктов и овощей. Эта варварская перевозка новорожденных малышей нанесла серьезный урон их здоровью», — отметили в зоопарке.
В связи с этим крокодилы прибыли в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них были очень слабы.
Рептилии находятся под защитой в специальных помещениях, где они обеспечены теплом, светом и необходимыми кормами.
Всех малышей взвесили, измерили для дальнейшего наблюдения и контроля над динамикой их роста и развития, — отметила пресс-служба учреждения.
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