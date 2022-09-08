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В зоопарке Ташкента выращивают 57 крокодилов, которых пытались ввезти из Каира
Предыстория: В аэропорту Ташкента у пассажира изъяли в багаже 50 живых детенышей крокодила (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентском зоопарке рассказали о состоянии 57 детенышей нильского крокодила, которых на днях пытались незаконно ввезти из Каира.

«Бедные, маленькие животные перевозились в пластиковых контейнерах, обернутых в фольгу, среди фруктов и овощей. Эта варварская перевозка новорожденных малышей нанесла серьезный урон их здоровью», — отметили в зоопарке.

В связи с этим крокодилы прибыли в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них были очень слабы.

Рептилии находятся под защитой в специальных помещениях, где они обеспечены теплом, светом и необходимыми кормами.

Всех малышей взвесили, измерили для дальнейшего наблюдения и контроля над динамикой их роста и развития, — отметила пресс-служба учреждения.

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